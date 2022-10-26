Почему замедлилось наступление на Херсон: Резников назвал причину

По словам министра обороны, ВСУ используют тактику освобождения украинских сел шаг за шагом и километр за километром.
Погодные условия замедлили наступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области. В настоящее время на юге идут дожди.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Fox News.
Глава оборонного ведомства отметил, что ВСУ используют "такую тактику, чтобы деоккупировать наши территории километр за километром, шаг за шагом".
"Просто сейчас из-за погодных условий, я имею в виду дожди, это немного нас замедлило, но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать", — заявил министр.
Напомним, в Херсонской области подразделения ВСУ уничтожили 13 враждебных целей: склады, технику и блиндажи.
Отметим, что военнослужащие Вооруженных сил Украины деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области.
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