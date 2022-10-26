Чому сповільнився наступ на Херсон: Резніков назвав причину

За словами міністра оборони, ЗСУ використовують тактику звільнення українських сіл крок за кроком і кілометр за кілометром.

Погодні умови сповільнили наступ Збройних сил України на Херсонщині. Нині на півдні йдуть дощі.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News.

Очільник оборонного відомства зазначив, що ЗСУ використовують "таку тактику, щоб деокупувати наші території кілометр за кілометром, крок за кроком".

"Просто зараз через погодні умови, я маю на увазі дощі, це трохи нас уповільнило, але ми використовуємо тактику звільнення наших сіл крок за кроком і кілометр за кілометром. І ми продовжимо це робити", - заявив міністр.

Нагадаємо, на Херсонщині підрозділи ЗСУ знищили 13 ворожих цілей: склади, техніку та бліндажі.

Зазначимо, військовослужбовці Збройних сил України деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

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