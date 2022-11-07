Мобилизованные россияне могут создать проблему ВСУ на двух направлениях: прогноз эксперта

На Запорожском и Восточном направлениях мобилизованные россияне могут усилить напряжение для Вооруженных сил Украины, однако масштабного наступления от них ожидать не стоит.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко на Youtube-канале ТСН.

На вопрос, достигла ли мобилизация в России своих целей, военный эксперт ответил:

"Если мы говорим о цели захватить всю Украину – Институт изучения войны говорит, что это одна из приоритетных целей – то очевидно, что мобилизованные не создали такую подоплеку. Если говорим с точки зрения оккупации большей части Украины – тоже нет. Но если мы говорим, могут ли эти мобилизованные создать нам проблемы на Восточном направлении, на Запорожском направлении, где они сейчас присутствуют или перегруппировываются, то могут".

Мусиенко напомнил, что генерал Михаил Забродский недавно написал статью, в которой предупредил об угрозе наступления оккупантов на Сумы и Запорожье и попытке окружения большой группировки ВСУ.

"Я не очень верю, что российским мобилизованным это удастся. Это не удалось российской контрактной армии – лучше вооруженной, лучше подготовленной. Вряд ли это удастся менее подготовленным и менее на это морально способным мобилизованным военным, которые иногда несут потери по батальону за день", – считает он.

Эксперт выделил Восточное и Запорожское направления как потенциально возможные для обострения боевых действий. Однако, по его мнению, от "мобиков" не следует ожидать "масштабных действий по окружению, наступательных действий с нескольких фронтов".

Напомним, аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что российское командование пытается использовать мобилизованных, чтобы возобновить наступление на Донетчине.

4 ноября спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый заявил, что российские войска, вероятно, пытаются захватить Бахмут и Соледар в Донецкой области, чтобы Россия могла объявить об определенном успехе - так называемом "освобождении Донбасса".

Ранее стало известно, что Путин готовится ко второй волне мобилизации. Процесс проходит тайно и российские власти не признают свой проигрыш в войне против Украины.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, российский президент хочет собрать миллион мобилизованных и рассчитывает на продолжительную войну.

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