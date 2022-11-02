Мобилизованные россияне притворяются мертвыми на поле боя и бегут с войны: "Лучше посижу в тюрьме"

Жены мобилизованных россиян сообщили, что те скорее будут сидеть в тюрьме, чем вернутся на войну в Украине.

Жены мобилизованных россиян рассказали, что те напуганы и притворяются мертвыми на поле боя, ведь их отправили воевать против Украины с минимальной подготовкой и ужасным снаряжением.

Об этом сообщает российское издание "Новая газета Европа".

Жены трех мобилизованных в 423-ий гвардейский мотострелковый полк в сентябре заявили, что их мужья теперь предстали перед военным судом после того, как покинули свое место назначения. Женщины рассказали, что их мужчин отправили в бой только после двухнедельной подготовки, которая в основном состояла из копания траншей.

"В лесу построили кемпинг. У них там не было никаких тренировок, их всего дважды водили в тир, и все", – рассказала изданию одна из жен Елена.

После того, как 14 октября мобилизованных россиян отправили воевать в Луганскую область, их родные около двух недель не получали от бойцов никаких сообщений. Тогда, примерно 26 октября, многие жены сообщили, что им звонили по телефону их мужья, которые умоляли о помощи.

"Мой муж позвонил мне. Сказал, что там полный хаос, сказал мне, что их используют как живой щит. Без всякого снаряжения их отправили туда в сопровождении двух ребят, тоже мобилизованных, без боевого опыта", – рассказала Елена.

Она добавила, что примерно 25 октября мобилизованные попали под минометный огонь, пытаясь выбраться, и одного из их командиров "разорвало на части".

Жена еще одного мобилизованного Ирина рассказала, что ее муж "совсем не учился".

"Там 27 мужчин, и они отказываются возвращаться на линию фронта, потому что не хотят умирать. После отказа им предложили новое снаряжение: бронежилеты, каски. Иначе их ждал военный суд", — рассказала женщина.

Она также сообщила, что муж и другие уцелевшие из его подразделения сейчас скрываются в заброшенном доме.

"Им заблокировали банковские карты, у них нет ни денег, ни еды, ни воды. Мой муж сказал мне, что он не ел несколько дней, и мы не знаем, что делать. Мы пошли в военную прокуратуру, нашу жалобу приняли, но все, что нам сказали, – ждите", – рассказала Ирина.

Жена третьего мобилизованного Екатерина рассказала, что ее муж столкнулся со столь же ужасной ситуацией 25 октября. Тогда его подразделение подверглось сильному обстрелу, в результате которого в живых осталось лишь 20 мужчин из подразделения, насчитывавшего 96 человек.

"Они часами лежали на земле, притворяясь мертвыми, по простой причине: у них не было другого оружия, кроме каких-то автоматов. Против них были минометы и беспилотники, и если бы они пальцем пошевелили, беспилотник бы их сразу убил. Их раненому командиру пока не предоставили помощь, говорят, что нет техники", – рассказала Екатерина.

Все женщины отмечают, что их мужья скорее подвергнутся строгому наказанию, чем отправятся обратно на войну.

"Ребята будут лучше сидеть в тюрьме, чем вернутся на передовую. Сейчас ежедневно я спрашиваю его о позиции, думая, что он может изменить свое мнение. Но нет, это его четкая позиция сейчас: "Я лучше посижу в тюрьме, чем так защищать свое государство, государство, которому наплевать на жизнь людей", – рассказала Елена.

Мобилизация в РФ

Напомним, по официальным данным Минобороны РФ, с начала мобилизации в войне против Украины погибли якобы 100 мобилизованных россиян. Хотя украинская сторона сообщает, что мобилизованные оккупанты несут бешеные потери в районе Сватового и уже на Херсонщине.

В то же время, российские чиновники из правительства и мэрий массово бегут от мобилизации за границу, беря отпуска и не возвращаясь на рабочие места.

Заметим, хотя 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении мер мобилизации, она все равно продолжается в стране, однако уже скрытая.

Комментируя это заявление Шойгу, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что мобилизованные россияне настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что это позволяет предположить, что уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну.

Мобилизация в России погубила экономику: каких еще потрясений ждать в РФ и какая выгода для украинцев

Читайте также: