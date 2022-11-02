Эрдоган призвал Путина вывести войска из оккупированной части Украины и срочно перейти к переговорам — СМИ

Турецкий президент Реджеп Эрдоган при телефонном разговоре призвал российского диктатора Владимира Путина вывести все российские войска с оккупированных территорий Украины и сесть за стол переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как пишет A Haber, президент Турции выразил сомнения в целесообразности дальнейшего проведения так называемой "спецоперации" в территории Украины и предложил Путину срочно ее закончить, а именно вывести свои войска. Эрдоган считает, что Путина ждет неизбежное поражение.

Эрдоган уговорил Путина не выходить из "зернового соглашения"

Напомним, 29 октября Минобороны РФ заявило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов в Севастополе, когда были повреждены корабли Черноморского флота РФ.

Комментируя этот поступок страны-агрессорки, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решение России о выходе из "зернового соглашения" было спланировано еще в прошлом месяце.

Впоследствии, 2 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов "зерновым коридором" из Украины возобновлено после телефонного разговора между министрами обороны Турции и России.

Путин, комментируя возвращение РФ к соглашению, заявил, что Россия сохраняет право выйти из него, если Украина нарушит свои обязательства по гарантиям безопасности. Диктатор также заявил, что "Украина якобы гарантировала то, что не будет бомбить Черноморский флот с помощью сухопутного коридора". Если это произойдет, то РФ вроде бы окончательно выйдет из договора.

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