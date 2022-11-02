Вкусняшка за донат на армию: 11-летний буковинец печет творожные пончики, чтобы собрать деньги для военных

11-летний буковинец печет творожные пончики, чтобы собрать деньги для военных. Сладости школьник предлагает людям с утра к кофе и за ними уже выстраиваются очереди. Парень выторговал 35 тысяч гривен, но останавливаться не собирается, говорится в ТСН.

Давид сам справляется с тестом, и лишь за несколько часов парень успевает нажарить две сотни пончиков. Начинает с 6 утра, чтобы помочь украинским военным. "Ведь я вижу, что им не хватает техники, ассортимента военного, вот и решил помогать. Жаль наших воинов, скоро зима", — говорит мальчик.

Еще горячие пончики Давид предлагает людям недалеко от местного рынка. Парня поддерживает друг, который приносит домашний виноград.

"Он меня уже уговорил, чтобы я ему разрешила эти пончики печь, но я не знала, как люди отреагируют. Когда он в первый же день 1300 гривен выторговал, он понял, что он может больше", — рассказывает мама мальчика.

Выпечку люди разбирают мгновенно, потому что не только лучше всего подходит к утреннему кофе, но еще и помощь ВСУ. Летом мальчик выторговал 14 тысяч гривен, которые передал мужчине, что делает багги для военных. С началом обучения волонтерить стало труднее, но как только начались осенние каникулы – торговля снова пошла на лад. 20 тысяч гривен собраны за эту неделю и передает дочери соседа, который служит в ВСУ.

Юный волонтер уже рассуждает, как усовершенствовать рецепт, который полностью не раскрывает никому, и не собирается прекращать сбор. "Я мужчина, который должен доделать то, что начал делать. Посмотрим, на что еще собирать буду. Может даже на танк соберу", — рассуждает Давид.

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