Мисс Аргентина и Мисс Пуэрто-Рико поженились после 2 лет встречаний (видео)

В Пуэрто-Рико женились две бывшие победительницы конкурсов красоты.

Мисс Аргентина и Мисс Пуэрто-Рико тайно женились через 2 года после того, как встретились на конкурсе красоты. Церемония состоялась в Брачном бюро в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико

Об этом они сообщили в своем инстаграмме.

Победительницы конкурсов красоты 26-летняя Мариана Варела из Аргентины и 22-летняя Фабиола Валентин из Пуэрто-Рико впервые встретились в 2020 году, когда представляли свои страны на конкурсе Miss Grand International. После знакомства они начали встречаться и их отношения продолжались 2 года.

Новостью о браке они поделились в инстаграм.

Молодожены выбрали почти идентичные серебряные кольца для помолвки – с бриллиантом в мягкой оправе на полосе.

Напомним, Злата Огневич отреагировала на камингаут участника "Холостячки-2" Хветкевича. Артистка посвятила ему отдельное сообщение в сториз своей страницы в Instagram.

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