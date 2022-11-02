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Міс Аргентина та Міс Пуерто-Ріко побралися після 2 років зустрічань (відео)

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Міс Аргентина та Міс Пуерто-Ріко побралися після 2 років зустрічань (відео)

У Пуерто-Ріко одружилися дві колишніх переможниць конкурсів краси.

Міс Аргентина та Міс Пуерто-Ріко таємно одружилися через 2 роки після того, як зустрілися на конкурсі краси. Церемонія відбулася в Шлюбному бюро в Сан-Хуані, Пуерто-Ріко

Про це вони повідомили  в своєму інстаграмі.

Переможниці конкурсів краси 26-річна Маріана Варела з Аргентини та 22-річна Фабіола Валентин із Пуерто-Ріко вперше зустрілися  2020 року, коли представляли свої країни на конкурсі Miss Grand International. Після знайомства вони почали зустрічатися і їхні стосунки тривали 2 роки.

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Новиною про одруження вони поділилися в інстаграм.

Молодята обрали майже ідентичні срібні каблучки для заручин – із діамантом у м’якій оправі на смузі.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч відреагувала на камінгаут учасника "Холостячки-2" Хветкевича. Артистка присвятила йому окремий допис у сторіз своєї сторінки в Instagram.

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Дата публікації
Перегляди
3114
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