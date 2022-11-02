Зеленський поговорив телефоном з Ердоганом: про що йшлося

Зеленський подякував Ердогану за сприяння у продовження дії "зернового коридору".
Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої подякував за активну участь у збереженні "зернової угоди".
Про це президент Зеленський розповів у своєму Телеграмі.
"Під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подякував за активну участь у збереженні "зернової угоди", а також за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - розповів глава держави.
Крім того, лідери України та Туреччини обговорили подальші кроки з повернення українських полонених і політв’язнів.
"У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що рух суден "зерновим коридором" з України відновлено в середу, 2 листопада, після телефонної розмови між міністрами оборони Туреччини та Росії.
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