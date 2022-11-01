Зеленський заявив про потребу захисту для зернового коридору: "Це питання життя для мільйонів"

Росія має чітко знати, що отримає жорстку відповідь світу на будь-які кроки, які зривають український продовольчий експорт, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив 1 листопада, що зерновому коридору потрібен надійний і довгостроковий захист, а також необхідний тиск на Росію заради гарантій продовольчої безпеки.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Цими днями рух суден з українською агропродукцією продовжився, передусім завдяки принциповості партнерів, а саме ООН і Туреччини, які не сприймають російських намагань знищити зернову угоду", – повідомив Зеленський.

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"Але потрібен надійний і довгостроковий захист зерновому коридору. Росія має чітко знати, що отримає жорстку відповідь світу на будь-які кроки, які зривають наш продовольчий експорт. Це питання буквально про життя для десятків мільйонів людей", – наголосив президент.

Він також повідомив, що розмовляв про це з прем’єр-міністром Камбоджі, яка головує зараз головує в АСЕАН – одному з найпотужніших світових об’єднань. Це понад 600 мілн людей у 10 країнах. Зеленський зазначив, що для кожної з цих країн продовольча криза – це реальна загроза національній безпеці.

Глава держави наголосив на необхідності тиску на Росію.

"Якщо ціни на продовольство через російську агресію зростатимуть, якщо на продовольчому ринку утвориться дефіцит, то це неминуче призведе до катастрофічних наслідків у більшості країн АСЕАН, як і в інших регіонах світу. Тому тиск на Росію заради гарантій продовольчої безпеки потрібен зараз від усіх – і від азійських країн також. Працюємо заради цього", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, 29 жовтня після вибухів у Севастополі, коли було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту Росії, Міноборони країни заявило, що зупиняє дію "зернової угоди".

В ООН заявили, що не вважають атаку на Чорноморський флот РФ порушенням “зернової угоди”.

Після заяв РФ українська сторона заявила про неможливість експорту зерна через дії Кремля, що створює загрозу голоду в низці країн Азії та Африки. Проте згодом Україна, ООН та Туреччина погодили рух у Чорному морі 14 суден, незважаючи на позицію РФ.

Зауважимо, що Україна, Туреччина та ООН вирішили призупинити дію "зернового угоди" на середу, 2 листопада.

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