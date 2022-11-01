Ердоган поговорив з Путіним про "зернову угоду"

Ердоган не полишає надії на переговори України з РФ.

Президенти Туреччини та Росії Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін провели 1 листопада телефонну розмову про "зернову угоду".

Про це повідомили у пресслужбі турецького лідера.

Згідно з заявою, Ердоган сказав, що Туреччина продовжує вживати заходів з усіма сторонами для вирішення пов'язаних із виконанням "зернової угоди" проблем.

Президент Туреччини вкотре висловився про необхідність переговорів між Україною та Росією. Так, Ердоган сказав – якщо сторони конструктивно вирішать "зернову кризу", то його країна продовжуватиме сприяти крокам до мирних переговорів.

Водночас турецький лідер переконаний у тому, що питання щодо організації експорту українського зерна будуть налагоджені.

Нагадаємо, 29 жовтня Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у Севастополі, коли було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Коментуючи цей вчинок країни-агресорки, президент України Володимир Зеленський повідомив, що рішення Росії про вихід із "зернової угоди" було сплановане ще минулого місяця.

Ердоган відреагував на вихід РФ з угоди такими словами: "Незважаючи на те, що Росія вагається щодо "зернової угоди", оскільки Москві не надані такі ж можливості, Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству".

У Держдепі США заявили, що Росія знову робить їжу зброєю проти українців, і закликали Москву повернутися до виконання угоди.

Зернова блокада, витівки Росії та збитки України - Чайківський

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