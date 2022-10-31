Президент Туреччини Реджеп Ердоган відреагував на вихід РФ із "зернової угоди"

Реджеп Ердоган відреагував на вихід Росії із "зернової угоди".
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який посприяв домовленностям про надання зернового коридору РФ для вивезення українського зерна з морських портів, прокоментував заяву РФ про призупинення її участі в домовленості.
Про це він сказав на 8-му Всесвітньому турецькому медичному конгресі, повідомляє CNN Turk.
У своїй промові Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що завдяки зерновому коридору з України вдалося вивезти понад 9,3 млн тон продукції, тим самим знизивши продовольчу кризу.
"Незважаючи на те, що Росія вагається щодо зернової угоди, оскільки Москві не надані такі ж можливості, Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству", - сказав президент.
"Зернова угода"
У середу, 29 жовтня, в РФ заявили про призупинення дії "зернової угоди" через ураження російських суден в Севастопольській бухті.
У Офісі президента України назвали такі діх РФ шантажем і заявили, що очікують реакцію Туреччини та ООН на такі заяви Росії, оскільки Україна жодних домовленостей не підписувала.
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