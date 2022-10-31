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Президент Туреччини Реджеп Ердоган відреагував на вихід РФ із "зернової угоди"

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган відреагував на вихід РФ із "зернової угоди"

Фото: Associated Press

Реджеп Ердоган відреагував на вихід Росії із "зернової угоди".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який посприяв домовленностям про надання зернового коридору РФ для вивезення українського зерна з морських портів, прокоментував заяву РФ про призупинення її участі в домовленості.

Про це він сказав на 8-му Всесвітньому турецькому медичному конгресі, повідомляє CNN Turk.

У своїй промові Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що завдяки зерновому коридору з України вдалося вивезти понад 9,3 млн тон продукції, тим самим знизивши продовольчу кризу.

 "Незважаючи на те, що Росія вагається щодо зернової угоди, оскільки Москві не надані такі ж можливості, Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству", - сказав президент.

"Зернова угода"

У середу, 29 жовтня, в РФ заявили про призупинення дії "зернової угоди" через ураження російських суден в Севастопольській бухті. 

У Офісі президента України назвали такі діх РФ шантажем і заявили, що очікують реакцію Туреччини та ООН на такі заяви Росії, оскільки Україна жодних домовленостей не підписувала.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
3133
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