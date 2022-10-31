На військовому аеродромі в РФ вибухнули два гелікоптери Ка-52 - ЗМІ

Ворог активно використовує такі гелікоптери у війні проти України.
У Псковській області РФ на військовому аеродромі пролунали вибухи.
Як повідомив телеграм-канал Baza, там ввечері 30 жовтня вибухнули два гелікоптери Ка-52.
Зазначається, що гвинтокрили перебували на ремонті неподалік російсько-латвійського кордону.
"Вибухи почули в частині близько 22 години вечора напередодні, після було виявлено уламки – їх розкидало в радіусі 200 метрів. Причини з'ясовуються", - пише Baza.
Нагадаємо, у російському місті Єйськ ввечері 17 жовтня військовий літак впав на житловий будинок. Від вибуху бомбардирувальника померли 13 людей, ще 19 отримали поранення. Пілоти літака встигли катапультуватися та вижили.
23 жовтня в російському Іркутську винищувач Су-30 врізався в двоповерховий будинок. Екіпаж не зміг катапультуватися, що призвело до загибелі обох пілотів.
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