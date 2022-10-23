В Іркутську Су-30 впав на двоповерховий будинок (відео)

У російському Іркутську військовий літак впав на будинок.

Губернатор регіону Михайло Кобзєв повідомив, що в Іркутську на двоповерховий будинок упав літак.

Про це він повідомив у Телеграм.

"За попередніми даними, в Іркутську на двоповерховий будинок упав літак категорії СУ. Виїхав на місце", - написав він.

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що екіпаж загинув.

Нагадаємо, що в російському місті Єйськ ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак. За офіційними даними того дня, четверо людей загинули, ще 25 постраждали.

Пізніше стало відомо, що загиблих уже шестеро, а 27 зазнали поранень. Кілька людей зникли безвісти.

Також в Мережі з’явилося відео падіння Су-34 в Єйську. Пілот винищувачва заперечив, що його збили.

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