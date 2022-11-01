Эрдоган поговорил с Путиным о "зерновом соглашении"

Эрдоган не оставляет надежду на переговоры Украины с РФ.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели 1 ноября телефонный разговор о "зерновом соглашении".

Об этом сообщили в пресс-службе турецкого лидера.

Согласно заявлению, Эрдоган сказал, что Турция продолжает принимать меры со всеми сторонами для решения связанных с выполнением "зернового соглашения" проблем.

Президент Турции в очередной раз высказался о необходимости переговоров между Украиной и Россией. Так, Эрдоган сказал – если стороны конструктивно разрешат "зерновой кризис", то его страна будет продолжать способствовать шагам к мирным переговорам.

В то же время турецкий лидер убежден в том, что вопросы организации экспорта украинского зерна будут налажены.

Напомним, 29 октября Минобороны России заявило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов в Севастополе, когда были повреждены корабли Черноморского флота РФ.

Комментируя этот поступок страны-агрессора, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решение России о выходе из "зернового соглашения" было спланировано еще в прошлом месяце.

Эрдоган отреагировал на выход РФ из соглашения следующими словами: "Несмотря на то, что Россия сомневается в "зерновом соглашении", поскольку Москве не предоставлены такие же возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству".

В Госдепе США заявили, что Россия снова делает еду оружием против украинцев, и призвали Москву вернуться к выполнению соглашения.

Зерновая блокада, выходки России и убытки Украины - Чайковский

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