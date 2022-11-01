РФ держит в Черном море 7 кораблей и 5 ракетоносителей в Средиземном море

По состоянию на сегодня, 1 ноября, в Черном море Россия держит на боевом дежурстве 7 вражеских кораблей, среди которых нет носителей крылатых ракет.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

В то же время в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 3 кораблей и катеров. А в Средиземном море РФ держит 13 кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

В ВМС отмечают, что за сутки, в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 26 судов, из них 3 судна двигались из пролива Босфор; к Черному морю – 16 судов, из них 5 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — говорится в сообщении.

Обстрел Украины

Россия не перестала обстреливать Украину и терроризировать гражданское население. Для атак РФ использует разного вида вооружения, в том числе тяжелую артиллерию, танки, авиацию, беспилотники и запуск ракет с кораблей.

Напомним, российские войска 31 октября устроили очередной массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины и атаку дронами. В результате вражеской атаки без света оказались немало населенных пунктов в ряде областей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в тот день РФ выпустили по Украине 55 крылатых ракет, 45 из которых были сбиты ВСУ.

На атаку Украины 31 октября РФ потратила около 760 млн дол.

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