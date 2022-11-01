И это даже не бомбили: в Волгограде в России пол города неделю сидит без воды и канализации (видео)

В российском Волгограде полгорода сидит без воды уже 5 дней.
Россия тратит кучу денег на то, чтобы бомбить Украину и оставить украинские города на несколько часов без света и воды, в то время как российские города сидят без воды и канализации неделями, хотя их никто не бомбил. Так, например, в Волгограде нет света уже 5 дней.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "Сеятель ветра".
В Волгограде в ночь на 28 октября произошла крупная коммунальная авария: на склоне поймы реки Царицы обрушился бетонный канал, в котором проложен канализационный коллектор.
Из-за этого 2 района города остались без водоснабжения и канализации.
Причиной чрезвычайного происшествия назвали износ труб. Им уже больше 50 лет и свой срок эксплуатации они исчерпали.
"Сотни тысяч человек сидят без воды пятые сутки и набирают грязную жижу с луж, чтобы было чем смывать в туалете. Просто напомним, что Волгоград, в отличие от Киева и Харькова, никто не бомбит. Но в Киеве и Харькове последствия ракетных ударов устраняют за несколько часов, и люди воду из луж не набирают. Поистине, российские чиновники страшнее и разрушительнее российских ракет", — говорится в сообщении.
Следует отметить, что только за вчера во время утреннего обстрела Украины ракетами РФ потратила до $400-600 млн, за которые можно было бы заменить все трубы в Волгограде.
Напомним, что энергетикам в Киеве всего за 7 часов удалось возобновить электроснабжение в доме горожан после утренних обстрелов.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара РФ по объектам критической инфраструктуры в Киеве погибли три работника одного объекта.
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