Есть доказательства, что Путин существует не в одной персоне, жив ли еще оригинал диктатора вообще.

Так сколько же двойников Путина на самом деле, искали ответы журналисты ТСН.

Слухи о так называемых клонах президента РФ ходят уже не один месяц. В Сети люди указывают на изменения в лице, походке и даже в росте Путина, когда на публику выходит его "замена". О том, что это не выдумки говорила и британская разведка, а теперь существование по меньшей мере трех клонов, подвергает и глава ГУР Кирилл Буданов.

Клоны уже успели получить свои имена – Говорун, Удмур и даже Кучма. Сотни предположений относительно двойников и некоторые версии столь же древние, как и начало правления российского диктатора.

В одном из эфиров ток-шоу "Нічна варта" кандидат психологических наук Дмитрий Попов, давно наблюдающий за президентом РФ, уверяет, что настоящего Путина мы не видим уже с десяток лет.

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Версии – оригинал, либо умер от болезни, либо убили, либо спрятался в бункере. Именно заменой его дублером объясняли одну из версий развода Путина с женой Людмилой. Приблизительно и с тех пор и началась эра двойников. Сколько их было и гадать — Дмитрий Попов предполагает, по меньшей мере, шестеро. В Сети даже есть таблица клонов Путина. Часть исчезла после последней инаугурации. О смерти одного из двойников Путина под номером 4 год назад писал российский журналист Саша Сотник.

Сейчас существует по меньшей мере трое и это подвергает глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. "Для меня есть точно три двойника, которых я лично вижу сразу", — заявил он.

Ранее, говорит Буданов, Путин использовал двойников только в особых случаях, теперь это стало обычной практикой. Жестикуляция, язык тела, мочки ушей и черты лица уникальны для каждого человека. Кроме внешности, выдает поведение - сначала отгораживается от мировых лидеров длинным столом, очевидно опасаясь за свое здоровье. Дальше же сидит в толпе ветеранов Второй мировой и совсем не переживает, что заболеет.

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По словам Дмитрия Попова, армию клонов создают с помощью пластических операций и меняют не только внешность. Дальше еще кропотливая работа с голосом и жестами. Есть предположение, что иногда двойники работают под гипнозом, особенно когда нужно произносить совершенно абсурдные речи.

"Неадекватный царь, если взять теорию того, что какие-то спецслужбы руководят всем этим процессом, то когда россияне скажут, почему мы погибаем, то они скажут, так вот Путин сошел с ума, и его выведут на Красную площадь", — говорит Попов.

Но украинцы уже давно поняли, что боремся мы не против Путина или его клонов, а против террористического государства под названием Российская Федерация.

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