Є докази, що Путін існує не в одній персоні, та чи живий ще оригінал диктатора взагалі.

То скільки ж двійників Путіна насправді, шукали відповіді журналісти ТСН.

Чутки про так званих клонів президента РФ ширяться уже не один місяць. У Мережі люди вказують на зміни в обличчі, ході і навіть у зрості Путіна, коли на публіку виходить його "заміна". Про те, що це не вигадки говорила і британська розвідка, а відтепер існування щонайменше трьох клонів, підверджує і очільник ГУР Кирило Буданов.

Клони вже встигли отримати свої імена - Говорун, Удмур і навіть Кучма. Сотні припущень щодо двійників і деякі версії такі ж давні, як і початок правління російського диктатора.

В одному з ефірів ток-шоу "Нічної варти" кандидат психологічних наук Дмитро Попов, який давно спостерігає за президентом РФ, запевняє, що справжнього Путіна ми не бачимо уже з десяток років.

Також читайте Мати загиблого льотчика на гроші із компенсації облаштовує реабілітаційний центр на Прикарпатті для бійців

Версії – оригінал, або помер від хвороби, або вбили, або він заховався у бункері. Саме заміною його дублером пояснювали одну з версій розлучення Путіна з дружиною Людмилою. Приблизно і з того часу і розпочалася ера двійників. Скільки їх було годі й гадати - Дмитро Попов припускає, щонайменше шестеро. В Мережі навіть є таблиця клонів Путіна. Частина зникла після останньої інавгурації. Про смерть одного з двійників Путіна під номером 4, рік тому писав російський журналіст Саша Сотнік.

Зараз існує щонайменше троє і це підтверджує голова української військової розвідки Кирило Буданов. "Для мене є точно три двійники, яких я особисто бачу одразу", - заявив він.

Раніше, каже Буданов, Путін використовував двійників лише в особливих випадках, тепер це стало звичайною практикою. Жестикуляція, мова тіла, мочки вух і риси обличчя унікальні для кожної людини. Окрім зовнішності видає поведінка. Спершу відгороджується від світових лідерів довжелезним столом, вочевидь побоюючись за своє здоров'я. Далі ж сидить в юрбі ветеранів Другої світової і зовсім не переймається, що захворіє.

Також читайте ЄС надасть Україні мільярди євро і зброю: коли очікувати

За словами Дмитра Попова, армію клонів створюють за допомогою пластичних операцій і змінюють не лише зовнішність. Далі ще кропітка робота з голосом і жестами. Є припущення, що іноді двійники працюють під гіпнозом, особливо коли треба виголошувати геть абсурдні промови.

"Неадекватний царь, якщо взяти теорію того, що якісь спецслужби керують усім цим процесом, то коли росіяни скажуть, чому ми гинемо, то вони скажуть, так от Путін збожеволів, і його виведуть на Красну площу", - каже Попов.

Та українці вже давно зрозуміли, що боремося ми не проти Путіна, або його клонів, а проти терористичної держави під назвою Російська Федерація.

Читайте також:

Продовольство як зброя: світ обурений заявами Росії через зернову угоду

На Рівненщині дві компанії пішли лава на лаву: поліція відкрила 6 кримінальних справ

Мобілізація в Росії: чим путінський призов на війну обернеться для економіки країни-агресорки