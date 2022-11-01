Мобілізація в Росії: чим путінський призов на війну обернеться для економіки країни-агресорки

Оголошена в агресорці Росії часткова мобілізація боляче вдарила по економіці країни. Спочатку впали фондові ринки, зголом без працівників лишилися цілі галузі. Зараз великі промислові компанії і банки намагаються вибити для своїх співробітників бронь від мобілізації, бо з дефіцитом кадрів не можуть починати довгострокові інвестпроєкти. А ще мобілізація оголила бюджетні галузі.

Які ще економічні потрясіння чекають на агресорку Росію і що це дасть для України - у сюжеті ТСН.

Міжнародна ізоляція у поєднанні з мобілізацією та масовою втечею від неї вже відчутно впливає на гаманці росіян. Бізнесмени, які досі не залишили країну, озвучують невтішні прогнозі.

"Подальший занепад та деградація промисловості. Заморожування інфраструктурних проєктів, розгін інфляції, падіння рівня життя. Річ у тому, що традиційний спосіб фінансувати доходи, що випадають, - це друкування грошей - емісія банальна. Вона призводить до інфляції до розгону. Коли бухінець хліба коштує мільйон рублів, то не дивуйтеся", - зауважує бізнесмен Ігор Рибаков.

Часткова мобілізація вирвала з напівживої економіки РФ майже 1,5 млн робочих рук. Понад мільйон чоловіків стихійно втекли від призову за кордон. Деякі іноземні кампанії, приміром, китайська Huawei організовано вивезли своїх співробітників.

"Спеціалісти, які виїжджають з країни, вивозять, по-перше, свій розум, тому що він не буде продовжувати працювати на країну. Вони вивозить ті гроші, які можна було витратити всередині країни. Тобто це додатковий внутрішній попит, який просто зникає. Окрім цього, через деякий період, можливо, це буде в найближчі два-три тижні чи в наступні пів року він продовжить вивозити з країни свою сім’ю", - наголошує економіст Адріан Пантюхов.

Ще 300 тисяч чоловік, за офіційними даними, отримали повістки. Економісти кажуть, що це подвійний удар. По-перше, тепер країні доведеться витратчатися на підготовку і зарплату мобілізованим, а заплатять за це прості громадяни.

Мобілізація в Росії занапастила економіку: яких ще потрясінь чекати в РФ і яка вигода для українців

"Це буде вимагати суттєвих коштів, які не були передбачені в бюджеті.Я більш ніж впевнений, що в останньому кварталі цього року, який розпочався від першого жовтня, в економіці Росії почнуться вже суттєві дисбаланси. Насамперед в частині отримання доходної частини в бюджет, яка перенаправляється на виплати пенсій та заробітних плат. Тобто те, чого може вже в листопаді місяці може не вистачати в Росії", - пояснив кандидат економічних наук Іван Ус.

Друга проблема серйозніша. Адже бз робочих рук залишаються критично важливі сектори: від заводів до інтернет-провайдерів та банків, роботі яких тепер загрожують серйозні збої. Також часткова мобілізація добиває в Росії бюджетні галузі. У деяких школах бракує до 80% педагогів: одні опинилися на фронті, інші - втекли, третіх - змусили роздавати повістки.

Від таких "потрясінь" економіка Російської Федерації доволі сильно просяде, прогнозують економісти. "Думаю, що падіння ВВП вже точно буде двозначним в цьому році. То не буде 10%. Можливо, буде 20 і більше", - каже Іван Ус.

Найпотужнішого удару, очікують російські експерти, зазнає сільське господарство та будівництво, де працювала більшість призовників. Традиційно жвавий ринок нерухомості вже відреагував. Квартири зі знижкою у 50% у Москві ніхто не бере. Справа у тому, що кількість пропозицій зростає, а попит знижується. Фахівціі ринку нерухомості кажуть, що багато людей хочуть виїхати з Росії та залишити нерухомість.

Свіжі опитування показують, що рівень тривожності росіян після оголошення мобілізації підстрибнув удвічі: від 35% до 69%. Хоч пропагандисти з екранів телевізорів намагаються заспокоювати, мовляв, економіка перелаштовується на військові рейки.

Попри панічні настрої та очевидну слабкість, повного краху російської економіки доведеться ще зачекати, - кажуть експерти. "Ефект часткової мобілізації на економіку Росії буде відчуватися наступні два-три роки. Він приведе до того, що економіка РФ не зможе після цієї кризової ситуації відновитися, а продовжить стагнувати і залишатись на такому стабільному поганому рівні". - пояснив економіст UKRAINE ECONOMIC OUTLOOK Адріан Пантюхов.

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