Уряд звільнив Вітренка з посади очільника "Нафтогазу" – ЗМІ

Вітренка на посаді може замінити Чернишов.

Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в уряді.

"Кабінет міністрів припинив повноваження голови правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка", – поінформував співрозмовник видання.

Зауважимо, що за процедурою звільнити очільника "Нафтогазу" мала Наглядова рада компанії. Проте в разі її відсутності цей механізм може здійснити й Кабмін.

За інформацію видання, новим головою "Нафтогазу" може стати чинний міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Задля цього 3 листопада Верховна Рада планує розгляд кадрових питань, зокрема, щодо звільнення Чернишова з Мінрегіону.

Водночас замість Вітренка на певний час можуть призначити виконувача обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України".

Що відомо про Юрія Вітренка

Вітренко – економіст, фінансист і політик. Працював виконавчим директором НАК "Нафтогаз України" (2014-2020), в. о. міністра енергетики України (від грудня 2020 до квітня 2021). Від 29 квітня 2021 року очолював правління НАК "Нафтогаз України". Є власником інвестиційної компанії AYA Securities.

Вітренко також був членом Наглядової ради "Укроборонпрому" (від жовтня 2019 до січня 2020); головою Наглядової Ради ПАТ "Укрнафта" (від квітня 2019 до червня 2020).

У грудні 2020 року Вітренко став першим заступником міністра енергетики. На нього було покладене т. в. о. міністра енергетики.

28 квітня 2021 року акціонери "Нафтогазу" обрали Вітренка головою правління компанії.

Нагадаємо, Уряд 28 жовтня ухвалив постанову, згідно з якою ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону.

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