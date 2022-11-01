Правительство уволило Витренко с должности главы "Нафтогаза" — СМИ

Витренко в должности может заменить Чернышев.

Кабмин уволил Юрия Витренко с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правительстве.

"Кабинет министров прекратил полномочия главы правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко", – проинформировал собеседник издания.

Заметим, что по процедуре уволить главу "Нафтогаза" должен был Наблюдательный совет компании. Однако в случае его отсутствия этот механизм может осуществить и Кабмин.

По информации издания, новым главой "Нафтогаза" может стать действующий министр развития громад и территорий Алексей Чернышев. Ради этого 3 ноября Верховная Рада планирует рассмотрение кадровых вопросов, в частности об увольнении Чернышева из Минрегиона.

В то же время вместо Витренко на время могут назначить исполняющего обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Что известно о Юрии Витренко

Витренко – экономист, финансист и политик. Работал исполнительным директором НАК "Нафтогаз Украины" (2014-2020), и.о. о. министра энергетики Украины (с декабря 2020 по апрель 2021). С 29 апреля 2021 года возглавлял правление НАК "Нафтогаз Украины". Является владельцем инвестиционной компании AYA Securities.

Витренко также был членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома" (с октября 2019 по январь 2020); председателем Наблюдательного Совета ПАО "Укрнафта" (с апреля 2019 по июнь 2020).

В декабре 2020 года Витренко стал первым замминистра энергетики. На него было возложено в. и. о. министра энергетики.

28 апреля 2021 года акционеры "Нафтогаза" избрали Витренко главой правления компании.

Напомним, правительство 28 октября приняло постановление, согласно которому цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона.

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