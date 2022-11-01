Страны ЕС готовы поставлять Украине электроэнергию: еврокомиссар рассказала детали

Очевидные страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине, это самые близкие соседи государства.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что страны ЕС готовы поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита из-за ракетных атак со стороны России.

Об этом Симсон рассказала в интервью "УНИАНу".

По ее словам, сейчас идет работа над увеличением лимитов мощностей.

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"У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались", — напомнила еврокомиссар.

Она отметила, что электроэнергия может поставляться в обоих направлениях. То есть, Украина может как экспортировать электроэнергию в Евросоюз, так и импортировать ее оттуда. Симсон сообщила, что очевидные страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине, это самые близкие соседи государства.

"Объемы, которые они могут предоставить, ограничены мощностями для торговли, согласованными в рамках Европейской энергосети ENTSO-E. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличивать этот лимит", – проинформировала еврокомиссар по вопросам энергетики.

Напомним, Россия уже не скрывает своих атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Так, 31 октября после очередного массированного обстрела Минобороны РФ признало, что снова нанесло удары по энергетическим объектам Украины.

В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что энергосистема Украины — цель для России. Точные ее планы не известны, однако по характеру последних атак уже все поняли, что зима будет сверхтяжелой.

Однако помочь Украине готов ЕС. Так, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что во всем Евросоюзе работают с операторами энергосистем по поставке Украине необходимого оборудования и материалов.

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