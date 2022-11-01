Шоколад допомагає жінкам худнути

Шоколад довгий час вважався шкідливими смаколиком, що спричиняє збільшення ваги, але насправді він може принести багато користі жінкам у період менопаузи.

Коли жінки в період менопаузи шукають спосіб схуднути, вони точно не чекають, що хтось порекомендує їм їсти шоколад. Але, як повідомляє Еxpress.co.uk, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі FASEB, жінки, які їли шоколад на сніданок або перед сном, не набрали жодного зайвого кілограма.

Молочний шоколад та схуднення

Як виявилося, шоколад допомагає жінкам, які переживають менопаузу, спалювати жир та знижувати рівень цукру в крові. Незважаючи на те, що молочний шоколад вважається шкідливим, оскільки багатий жирами, цукром і калоріями (100 г містять 31 г жиру, 58,4 г вуглеводів, 57,5 ​​г цукру і 542 калорії), вживання його у певний час дня може вплинути на регулювання маси тіла.

19 жінкам було запропоновано з'їдати 100 г молочного шоколаду або вранці під час сніданку протягом години після пробудження, або ввечері протягом години перед сном протягом двох тижнів. Жінкам також дозволялося їсти все, що вони хотіли протягом дня, не дотримуючись певного ліміту калорій. Але навіть із додатковими калоріями шоколаду 19 жінок не набрали зайвих кілограмів.

Коли краще їсти шоколад: вранці чи ввечері

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Дослідження показало, що жінки, які їли шоколад зранку, фактично зменшили обʼєм талії на 1,7 відсотка.

Вживання шоколаду також змушувало їх підсвідомо скорочувати щоденне споживання калорій на 16 відсотків і зменшувало почуття голоду та потяг до солодкої їжі загалом, переважно тому, що знижувало рівень глюкози у крові.

Дослідники виявили, що у тих, хто їв шоколад на ніч, також не було збільшення у вазі та об'ємах. Але ті, хто їв шоколад вранці, спалювали на 25,6% більше жиру, ніж ті, хто їв увечері, переважно спалюючи цукор.

І дослідження показало, що вживання шоколаду вранці також допомагає знизити щоденний рівень кортизолу, основного гормону стресу в організмі. Стрес відіграє велику роль, коли справа доходить до збільшення ваги, оскільки він може призвести до викиду гормонів, які провокують переїдання та ускладнення процесу схуднення.

Чим корисний темний чорний шоколад

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Інші дослідження також показали, що вживання темного шоколаду в помірних кількостях може допомогти в процесі схуднення. Було виявлено, що він вгамовує потяг до солодкого і бореться з депресією та іншими змінами настрою під час менопаузи. Це пов'язано з тим, що темний шоколад містить магній, мінерал, який допомагає підвищити рівень серотоніну, що відповідає за стабілізацію настрою. Шоколад також містить мононенасичені жирні кислоти, які покращують обмін речовин та швидко спалюють калорії, а якщо його з'їсти за 20 хвилин до їжі, він може знизити апетит та запобігти переїданню.

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