І це навіть не бомбили: у Волгоград в Росії пів міста тиждень сидить без води і каналізації (відео)

У російському Волгограді пів міста сидить без води вже 5 днів.

Росія витрачає купу грошей на те, щоб бомбити Україну і залишити українські міста на кілька годин без світла і води, в той час як російські міста сидять без води і каналізації тижнями, хоча їх ніхто не бомбив. Так, наприклад у Волгограді немає світла вже 5 днів.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Сеятель ветра".

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У Волгограді в ніч проти 28 жовтня сталася велика комунальна аварія: на схилі заплави річки Цариці обвалився бетонний канал, в якому прокладено каналізаційний колектор.

Через це 2 райони міста залишилися без водопостачання та каналізації.

Причиною надзвичайної пригоди назвали зношеність труб. Їм вже понад 50 років і свій строк експлуатації вони вичерпали.

"Сотні тисяч людей сидять без води п'яту добу і набирають брудну жижу з калюж, щоб було чим змивати в туалеті. Просто нагадаємо, що Волгоград, на відміну від Києва та Харкова, ніхто не бомбить. Але у Києві та Харкові наслідки ракетних ударів усувають за кілька годин, і люди воду з калюж не набирають. Воістину, російські чиновники страшніші і руйнівніші за російські ракети", -йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що тільки за вчора під час ранкового обстрілу України ракетами РФ витратила до $400-600 млн, за які можна було б замінити всі труби в Волгогроді.

Нагадаємо, що енергетикам у Києві всього за 7 годин вдалося відновити електропостачання у оселі містян після ранкового обстрілу.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару РФ по об'єктах критичної інфраструктури у Києві загинули три працівники одного об'єкту.

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