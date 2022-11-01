"Заїдають, сил уже немає": мобілізовані в російському Єлані розвели вошей, бо немає де митися

У навчальному центрі Міноборони в Єлані стався спалах педикульозу серед мобілізованих. Все через те, що їм не вистачає місць для миття.

Про це повідомляє видання "ЕАН", з посиланням на слова мобілізованого резервіста, який зараз перебуває в Єлані.

"Воші заїдають, сил уже немає. Усі постійно свербить. Помивних місць не вистачає, оскільки військове містечко не було розраховане на таку велику кількість людей. А зараз тут і строковики, і мобілізовані, і добровольці - дуже багато народу. Іноді вдається домовитись із місцевими жителями, які погодинно здають в оренду свої ванни. Люди об'єднуються в групи, скидаються та йдуть митися", - розповів мобілізований.

Влада області повідомила про розгортання в Єлані мобільних лазень, де також будуть просмажувати речі від комах.

"Те, що раніше не розгорнули такий комплекс, пов'язане з тим, що людей мали ось-ось відправити, але дата постійно переносилася. А потужності місцевої лазні не вистачає, вона не в найкращому стані. Але тепер все має налагодитись", - виправдовується депутат Держдуми Максим Іванов.

Також він поскаржився, що мобілізовані багато пиячать, а випивку в обхід "сухого закона", який тут запровадили, їм привозять таксисти.

Нагадаємо, що Путін повідомив про завершення мобілізації в Росії. Арестович вважає, що таким чином Путін намагається зняти соціальну напругу в суспільстві, яка виникло через мобілізацію.

У Росії працівники мерій та інших установ масово драпають від мобілізації за кордон. Вони або беруть відпустки і не повертаються, або йдуть по-англійськи, не попрощаючись і навіть не помивши чашку. Через масову втечу працівників в деяких установах склалася складна ситуація - бо працювати нікому.

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