Російські "мобіки" зазнали великих втрат на двох напрямках: подробиці від ЗСУ

Мобілізовані росіяни в Україні зазнають величезних втрат, тільки на Авдіївському та Бахмутському напрямках щодня гине по сотні "мобіків", не рахуючи поранених.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий на каналі Freeдом.

На питання, чи вплинули мобілізовані на ситуацію на фронті, Череватий відповів:

"Вони поповнюють свої втрати постійно. Ви ж бачите, наскільки великі втрати у них – щодня кілька сотень людей, було майже під тисячу. Це Авдіївський, Бахмутський напрямок – близько сотні на кожному з цих напрямків бойові втрати та стільки ж поранених".

За його словами, окупанти підтягують мобілізованих, щоби компенсувати втрати.

"Насамперед пішли найближчі області – Курська, Білгородська, Брянська, Воронезька, а потім уже з усіх регіонів. Вони з мінімальною підготовкою, бо часу не було. Їх перекидали сюди, і багато хто вже повернувся назад – без частин тіла, з пораненнями або у чорних мішках", - заявив він.

Представник ВСУ зазначив, що росіянам важко приховувати втрати, оскільки до соцмережі чи пабликів місцевої влади потрапляє інформація про поховання, і іноді видно, що людина пробула на фронті 5-10 днів.

Як розповів Череватий, кадрові російські військові до "мобіків" ставляться зі зневагою:

"Вони приїжджають непідготовленими - курять в окопах, розводять вогонь, демаскуються постійно. Були не поодинокі випадки, коли їх як помсту за це використовували як приманку, посилали вперед, вони розкривали наші точки, кулемети, щоб війська, які йдуть за ними, могли їх бачити, і вже більш прицільно стріляти".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти лише минулої доби втратили в Україні близько 650 вояків. Найбільше окупантам дісталося від українських захисників на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Загалом ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення РФ знищили вже близько 72470 особового складу російських військ.

29 жовтня ЗСУ встановили рекорд - 950 знищених окупантів за добу. Плідним був день і на розтрощену важку техніку рашистів - 65 одиниць дороговартісних броньованих машин і танків.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прогнозує, що вже у 2023 році в загарбників почнуться проблеми в обороні, які дійдуть до колапсу.

Читайте також: