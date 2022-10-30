Не втримаються на жодному з напрямків: військовий експерт розповів, коли в окупантів почнуться проблеми в обороні

Зараз російська армія не може впевнено наступати. Росіяни активні поблизу Авдіївки та Бахмута, однак вже у 2023 році в загарбників почнуться проблеми в обороні, які дійдуть до колапсу.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про це в інтерв'ю.

За його словами, загарбники, маючи перевагу в артилерії, боєприпасах, володіючи ресурсами так званих 1 та 2 армійських корпусів та приватними військовими компаніями, не можуть взяти ні Бахмут, ні Авдіївку.

Як каже експерт, окупанти поки можуть перебувати в обороні. Однак їхній ресурс поступово сточується.

"Вони не можуть вести наступальні дії, а в обороні в них також зменшується ресурс. Впевнений, що в 2023 році в них буде, скажімо так, колапс оборонних дій. Саме тоді вони повноцінно його відчують. Не зможуть триматися на жодному з напрямків, на жодній з локацій", сказав Коваленко.

За його словами, російські війська не можуть організувати власну логістику. Ті запаси боєприпасів на складах та арсеналах збереження поблизу України зараз виконують лише транзитну функцію. Більшість снарядів їде з Центрального та Східного військових округів, які за тисячі кілометрів від зони бойових дій.

"Вони завантажують 500 тонн боєприпасів десь в Уссурійську. Цього вистачає при такій лінії фронту менш ніж на добу. Їдуть ці ешелони близько 2-3 тижнів", - сказав Коваленко.

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