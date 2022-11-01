Російські окупанти обстріляли Краматорськ: випустили 14 ракет (фото)

У ніч проти вівторка, 1 листопада, російська армія масово обстріляла Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив мер Краматорська Олександра Гончаренка.

За його словами, окупанти випустили 14 ракет. Ціллю Росії стали на об'єкти міської промисловості.

"14 ракет за ніч вдарили по промисловості Краматорська. Без жертв. Росія - країна-терорист, країна - гній", - написав він.

Фото: Олександр Гончаренко.

Як повідомлялося, у ніч проти вівторка, 1 листопада, армія РФ атакувала дронами-камікадзе Полтаву. Окупанти випустили чотири безпілотники. Внаслідок падіння дронів виникла пожежа.

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