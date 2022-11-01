Російські окупанти обстріляли Краматорськ: випустили 14 ракет (фото)

Окупанти поцілили в об'єкт промисловості.
У ніч проти вівторка, 1 листопада, російська армія масово обстріляла Краматорськ Донецької області.
Про це повідомив мер Краматорська Олександра Гончаренка.
За його словами, окупанти випустили 14 ракет. Ціллю Росії стали на об'єкти міської промисловості.
"14 ракет за ніч вдарили по промисловості Краматорська. Без жертв. Росія - країна-терорист, країна - гній", - написав він.
Як повідомлялося, у ніч проти вівторка, 1 листопада, армія РФ атакувала дронами-камікадзе Полтаву. Окупанти випустили чотири безпілотники. Внаслідок падіння дронів виникла пожежа.
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