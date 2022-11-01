У Черкасах зупинились тролейбуси: яка причина

У Черкасах зупинили рух тролейбусів через проблеми з електроенергією. Місцевих заспокоюють тим, що всі маршрути дублюються автобусними.

У Черкасах міська рада вирішила сьогодні, 1 листопада, призупинити рух тролейбусів.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у Фейсбуці.

"Прийняли рішення сьогодні зупинити роботу електротранспорту в Черкасах, оскільки вона вимагає велику кількість живлення... Прошу жителів міста потерпіти, бо в країні війна", — зазначив Бондаренко.

Очільник Черкас додав, що усі тролейбусні маршрути дублюються автобусними, тому в містян не виникне проблем з рухом по обласному центру.

Крім того, Бондаренко повідомив, що у місті вводиться погодинний графік відключення електроенергії: дві години без світла,чотири години — зі світлом.

Нагадаємо, російські терористи 31 жовтня вкотре обстріляли Україну ракетами. Загарбники били по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Через це на певний час Запоріжжя, Черкаси, Харків, Київ та інші регіони залишилися без електропостачання та водопостачання.

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