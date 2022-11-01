В Черкассах остановились троллейбусы: какая причина

В Черкассах остановили движение троллейбусов из-за проблем с электроэнергией. Местных успокаивают, что все маршруты дублируются автобусными.
В Черкассах городской совет решил сегодня, 1 ноября, приостановить движение троллейбусов.
Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в Фейсбуке.
"Приняли решение сегодня остановить работу электротранспорта в Черкассах, поскольку она требует большое количество питания... Прошу жителей города потерпеть, потому что в стране война", — отметил Бондаренко.
Глава Черкасс добавил, что все троллейбусные маршруты дублируются автобусными, поэтому у горожан не возникнет проблем с движением по областному центру.
Кроме того, Бондаренко сообщил, что в городе вводится почасовой график отключения электроэнергии: два часа без света, четыре часа со светом.
Напомним, российские террористы 31 октября в очередной раз обстреляли Украину ракетами. Захватчики били по энергетической инфраструктуре нашего государства. Поэтому на время Запорожье, Черкассы, Харьков, Киев и другие регионы остались без электроснабжения и водоснабжения.
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