Что ждет украинцев от 1 ноября 2022 года

Какие изменения ждут украинцев в ноябре — рост цен на первичном рынке жилья, будет ли повышение пенсий в ноябре, изменятся ли тарифы на ЖКХ

Усилится контроль отпуска наркотических (психотропных) препаратов

Для продажи таких лекарственных средств учреждения должны зарегистрироваться в Электронной системе здравоохранения.

Заработает второй этап внедрения электронного рецепта на наркотические препараты.

Электронный рецепт будет работать следующим образом:

Когда пациент получит такой рецепт, ему на номер телефона придет сообщение с уникальным номером и кодом погашения. Эти данные необходимо будет передавать фармацевту в аптечном заведении, чтобы оно имело право отпустить на руки препараты наркотического (психотропного) характера.

Начать третий этап введения электронного рецепта планируется уже в 2023 году.

Цены на квартиры вырастут — с 1 ноября вводятся налоговые изменения на первичном рынке жилья

С 1 ноября вступают в силу нормы Закона № 2600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении сделок с объектами недвижимого имущества, которые будут построены в будущем». Изменения предусматривают введение для девелоперов налога на добавленную стоимость по кассовому методу, а для людей — продавцов на первичном рынке налог на доходы физлиц в размере 18% от разницы между ценой покупки ценой продажи при первой продаже квартиры.

Согласно этому закону, застройщикам придется платить 20-процентный НДС по кассовому методу, а инвесторам – налоги с продажи жилья, в которое они вложили свои деньги.

По мнению экспертов, закон о НДС для девелоперов неизбежно приведет к росту цен на жилье. Скорее всего, они повысят стартовые цены на этапе строительства "котлована".

Что касается инвесторов, известно, что многие украинцы вкладывают деньги в строительство ради того, чтобы впоследствии их продать. Маржа, которую они при этом являются своеобразной компенсацией за риск. Теперь, если они решат продать новоприобретенную квартиру в течение года, то будут платить налог в размере 18% от полученной прибыли. Прибыль считается как разница между стоимостью продаж квартиры и стоимостью, за которую инвестор приобрел ее у застройщика.

Тарифы на коммунальные услуги не изменятся

31 октября 2022 года закончилось действие тарифов на электроэнергию, утвержденных еще в 2021 году. 28 октября 2022 Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона. Напомним украинские потребители, которые используют менее 250 кВт в месяц, платят 1,44 грн за кВт-ч, а потребляющие свыше 250 кВт — по 1,68 грн.

Напомним украинские потребители, которые используют менее 250 кВт в месяц, платят 1,44 грн за кВт-ч, а потребляющие свыше 250 кВт — по 1,68 грн. Цены для бытовых потребителей газа не изменяются так же, как и перечень поставщиков природного газа для населения – они составляют 7,96 грн/м³ по НДС, без стоимости транспортировки. Стоимость доставки газа не меняется также, ее продолжаем платить отдельно.

и перечень поставщиков природного газа для населения – они составляют 7,96 грн/м³ по НДС, без стоимости транспортировки. Стоимость доставки газа не меняется также, ее продолжаем платить отдельно. Цена на горячую и холодную воду для всех потребителей горячей воды и отопления остается на уровне 24 февраля 2022 года – Нафтогаз поставляет газ производителям тепла по 7,40 грн/м³.

Будет ли повышение пенсий в ноябре

В октябре в Украине повысилась минимальная заработная плата, соответственно повысились пенсии.

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Дополнительные повышения на ноябрь не запланированы. Те пенсионеры, которые имеют право на повышение пенсий, но не получили его до 25 октября, могут обратиться для перерасчета в ноябре в органы ПФУ

На повышение пенсии имеют право лица:

в возрасте 65 лет и старше,

имеющих необходимый страховой стаж — от 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно,

лица в возрасте от 70 до 75 лет,

пенсионеры с «военными пенсиями» и инвалиды.

С 1 ноября правительство повысило стоимость срочного оформления паспортов

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С ноября в Украине подорожает:

оформление паспорта гражданина Украины в течение 10 дней — от 252 грн до 496 грн,

оформление загранпаспорта за 3 или 7 дней — от 704 грн до 992 грн ,

, оформление и обмен проездного документа беженца — от 226 грн до 452 грн ,

, оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые, — от 168 грн до 336 грн ,

, оформление и обмен вида на временное проживание — от 352 грн до 452 грн ,

, оформление и обмен карты мигранта — от 199 грн до 399 грн.

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