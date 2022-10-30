Що чекає на українців від 1 листопада 2022 року

Які зміни чекають на українців в листопаді — ріст цін на первинному ринку житла, чи буде підвищення пенсій у листопаді, чи зміняться тарифи на ЖКГ

Посилиться контроль на відпуск наркотичних (психотропних) препаратів

Для продажів таких лікарських засобів, заклади повинні зареєструватися в Електронній системі охорони здоров’я.

Запрацює другий етап впровадження електронного рецепта на наркотичні препарати.

Електронний рецепт працюватиме наступним чином:

Коли пацієнт отримуватиме такий рецепт, йому на номер телефону прийде повідомлення з унікальним номером і кодом погашення. Ці дані необхідно буде передавати фармацевту в аптечному закладі, щоб він мав право відпустити на руки препарати наркотичного (психотропного) характеру

Розпочати третій етап впровадження електронного рецепта планується вже у 2023 році.

Ціни на квартири зростуть — від 1 листопада вводяться податкові зміни на первинному ринку житла

Від 1 листопада набирають чинності норми Закону № 2600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому». Зміни передбачають запровадження для девелоперів податку на додану вартість за касовим методом, а для людей — продавців на первинному ринку податок на доходи фізосіб у розмірі 18% з різниці між ціною купівлі ціною продажу при першому продажу квартири.

Відповідно до цього закону, забудовникам доведеться платити 20-відсотковий ПДВ за касовим методом, а інвесторам – податки з продажу житла, в яке вони вклали свої гроші.

На думку експертів закон про ПДВ для девелоперів неминуче призведе до зростання цін на житло. Скоріш за все, вони підвищать стартові ціни на етапі будівництва "котловану".

Щодо інвесторів, відомо, що багато українців вкладають гроші у будівництво заради того, щоби згодом їх продати. Маржа, яку вони при цьому є своєрідною компенсацією за ризик. Відтепер, якщо вони вирішать продати новопридбану квартиру протягом року, то будуть платити податок у розмірі 18% від отриманого прибутку. Прибуток рахується як різниця між вартістю продажу квартири та вартістю, за яку інвестор придбав її у забудовника.

Тарифи на комунальні послуги не зміняться

31 жовтня 2022 року закінчилась дія тарифів на електроенергію, які були затверджені ще у 2021 році. 28 жовтня 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону. Нагадаємо українські споживачі, які використовують менше ніж 250 кВт на місяць, сплачують 1,44 грн за кВт-год, а ті, що споживають понад 250 кВт — по 1,68 грн.

Нагадаємо українські споживачі, які використовують менше ніж 250 кВт на місяць, сплачують 1,44 грн за кВт-год, а ті, що споживають понад 250 кВт — по 1,68 грн. Ціни для побутових споживачів газу не змінюються так само як і перелік постачальників природного газу для населення ― вони складають 7,96 грн/м³ з ПДВ, без вартості транспортування. Вартість доставлення газу не змінюється також, її продовжуємо сплачувати окремо.

і перелік постачальників природного газу для населення ― вони складають 7,96 грн/м³ з ПДВ, без вартості транспортування. Вартість доставлення газу не змінюється також, її продовжуємо сплачувати окремо. Ціна на гарячу та холодну воду для всіх споживачів гарячої води та опалення залишається на рівні 24 лютого 2022 року ― Нафтогаз постачає газ виробникам тепла по 7,40 грн/м³.

Чи буде підвищення пенсій в листопаді

В жовтні в Україні підвищилась мінімальна заробітна плата, відповідно, підвищились пенсії.

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Додаткові підвищення на листопад не заплановані. Ті пенсіонери, які мають право на підвищення пенсій, але не отримали його до 25 жовтня, можуть звернутися для перерахунку в листопаді до органів ПФУ

На підвищення пенсії мають право особи:

віком 65 років та старше,

що мають необхідний страховий стаж — від 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно,

особи віком від 70 до 75 років,

пенсіонери з «військовими пенсіями» та інваліди.

Від 1 листопада уряд підвищив вартість термінового оформлення паспортів

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Від листопада в Україні подорожчає:

оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів — від 252 грн до 496 грн,

оформлення закордонного паспорта за 3 чи 7 днів — від 704 грн до 992 грн ,

, оформлення й обмін проїзного документа біженця — від 226 грн до 452 грн ,

, оформлення й обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше, — від 168 грн до 336 грн ,

, оформлення й обмін посвідки на тимчасове проживання — від 352 грн до 452 грн ,

, оформлення й обмін картки мігранта — від 199 грн до 399 грн.

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