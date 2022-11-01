Планував підірвати Одеську залізницю – СБУ затримала диверсанта

Контррозвідка Служби безпеки затримала зрадника, який працював на Росію і готував вибухи на Одеській залізниці. Ним виявився один із посадовців одного з райвідділів поліції в Одесі, який після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником ГРУ РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці встановили, що зрадник збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Отриману інформацію планував передати воєнній розвідці РФ для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку.

"Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток. Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським "куратором". Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали чоловіка під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту. Серед вилученого у зловмисника – понад 3 кг тротилу, протитанкова міна і підривачі.

Зрадники в Україні

Росія почала вербувати шпигунів ще до початку повномасштабного вторгнення до України. Служба безпеки України та правоохоронні органи активно виявляють ворожі мережі російської агентури в Україні.

Так, до 15 років засудили жінку, яка готувала проникнення російської ДРГ до Миколаєва. Вона спостерігала за місцями дислокації українських військових: за блокпостами та укріпрайонами міста Миколаєва.

СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області, яке причетне до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.

Під час спецоперації на Донеччині Служба безпеки знайшла і затримала ще одного агента російських спецслужб, який коригував ракетно-артилерійські обстріли по інфраструктурі Бахмута, а потім передавав окупантам інформацію про їхні "результати".

Українські прикордонники виявили та затримали двох колаборантів, які прямували до Києва. Чоловіки мали при собі російські рублі.

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