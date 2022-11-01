У семи областях України 1 листопада не буде світла - Укренерго

У центральних та північних регіонах України у вівторок, 1 листопада, відключатимуть світло. Обмеження електропостачання стосуватимуться семи областей: Київська (та місто Київ), Чернігівська, Черкаська, Житомирська, Сумська, Харківська та Полтавська.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення необхідні для усунення наслідків атак російської армії. Обмеження електропостачання в регіонах розпочалися від шостої ранку.

"Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів", - додали в енергетичній компанії.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 1 листопада повністю відновили водопостачання, яке було відсутнє внаслідок російського ракетного удару. Однак мер міста Віталій Кличко попередив про відключення електропостачання протягом дня.

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