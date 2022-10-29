Прикордонники затримали двох колаборантів: прямували до Києва

Заримані мали при собі російські рублі.

Українські прикордонники виявили та затримали двох колаборантів, які прямували до Києва. Чоловіки мали при собі російські рублі.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

У телефонах затриманих виявили листування антиукраїнської спрямованості з особами, які проживають на тимчасово окупованій росіянами території.

Крім того, вони собою мали російські рублі, записи розмов з правоохоронними органами РФ та так званої "ДНР", мобільні номери осіб, які тимчасово проживають на окупованих територіях та номери російських абонентів.

Фото: ДПСУ

Як повідомлялося, у Житомирі посадовиця ліцею виправдовувала агресію РФ. Зокрема, житомирянка намагалася переконати своїх колег, що українська влада спровокувала Москву, яка проводить "спецоперацю", стріляти. акож підозрювана виправдовувала злочини російських збройних сил.

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