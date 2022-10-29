У Луганську окупанти примушують до мобілізації студентів денної форми навчання

У тимчасово окупованому Луганську вже мобілізовано майже 600 студентів.

У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вдалися до мобілізації студентів денної форми навчання ще від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі вже мобілізовано майже 600 студентів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Починаючи від 20 лютого 2022 року, тобто ще напередодні війни, росіяни почали мобілізовувати студентів стаціонару до лав 2-го армійського корпусу ЗС РФ. Сьогодні кількість таких мобілізованих становить 575 осіб.

"Окупанти почали формувати списки повнолітніх студентів по усіх так званих вишах на тимчасово окупованій території України, зокрема і в Криму", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація росіян на війну проти України

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про початок мобілізації.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну що в Росії нібито вдалося мобілізувати 300 тисяч військових. У зв’язку з цим Шойгу заявив, що заходи щодо "часткової мобілізації" закінчено.

У Росії чоловікам пропонують підписувати контракт і йти на війну до України в обмін на списання боргів за комунальні послуги.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що сьогодні в Україні воює від 140 до 160 тисяч окупантів.

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