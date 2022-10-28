У Росії хочуть примусово мобілізувати студентів

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляє, що на території країни-агресора почали розглядати можливість примусової "трудової мобілізації" студентів.

Про це СтратКом повідомив на сторінці в Telegram.

Якщо таке рішення буде прийнято, то студентів профтехучилищ направлятимуть на роботу замість мобілізованих працівників підприємств.

«В адміністраціях Калузької, Курганської, Курської, Ленінградської, Челябінської областей та Чукотського автономного округу розглядають можливість залучення студентів професійних техучилищ на місця співробітників підприємств, які були призвані в рамках часткової мобілізації», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що У РФ дозволили призивати на війну засуджених за тяжкі злочини.

Крім того, ми раніше інформували, що попри оголошену мобілізацію, путінський режим досі вербує на війну ув'язнених у російських колоніях.

Мобілізація торкнулася вже і москвичів

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