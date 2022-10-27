"Армія дронів": що відомо про БПЛА Warmate, які допомагають ЗСУ на фронті

Насправді Warmate - це ударний безпілотний авіаційний комплекс (БпАК). Концепцію польська компанія WB Electronics представила ще 2014 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua все, що відомо про Warmate, які ЗСУ використовують для боротьби з ворогом.

27 жовтня 2022 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про закупівлю 20 ударних дронів Warmate для ЗСУ. Ще влітку monobank, Олег Гороховський та платформа UNITED24 зібрали 64 мільйони гривень на проєкт "Армія дронів". На ці кошти було придбано 40 дронів-камікадзе Warmate. Половину з них на передову відправили ще на початку вересня 2022 року. Що відомо про ці безпілотники?

БПЛА Warmate: основна інформація

Ударний безпілотний авіаційний комплекс Warmate, який призначений для ураження ворога методом самознищення, також називають "літаком-снарядом" або "баражувальним боєприпасом" (loitering munition). Розробляє ці дрони польська компанія WB Electronics, що входить до групи компаній WB GROUP.

В перекладі з англійської мови Warmate означає "бойовий товариш".

Згідно з інформацією, яку надає виробник, БПЛА Warmate має полегшену конструкцію та може бути застосований для широкого спектру місій - залежно від встановленого обладнання. Дрони успішно використовують збройні сили країн НАТО.

Warmate використовується як автономна система, яка перевозиться наземним транспортом. Також її можна встановлювати на БТР або військові автомобілі для інтеграції наземної станції управління та наземного терміналу даних з бортовою системою цих транспортних засобів.

Ці безпілотні літальні апарати є альтернативою протитанковим керованим ракетам, адже вони можуть діяти у великому радіусі, виявляти та вести спостереження за ціллю протягом великого проміжку часу (час польоту приблизно 70 хвилин). Систему можна оснащувати боєголовкою лазерного наведення.

Warmate - повністю автономний безпілотний літальний апарат, який дає змогу вести бойові дії в повітрі у режимі реального часу. Для цього використовується відеотрансляція, отримана від підсистеми спостереження. Також БПЛА оснащені моделями управління, які забезпечують повну автоматизацію польоту майже на кожному його етапі. Оператор має повний контроль і може самостійно переводити дрон у режим зброї під час виконання бойового завдання.

Warmate має кілька режимів польоту:

автоматичний режим - дрон слідує попередньо запрограмованим маршрутом та програмою польоту;

- дрон слідує попередньо запрограмованим маршрутом та програмою польоту; режим HOLD - БПЛА літає навколо заданої точки над землею;

- БПЛА літає навколо заданої точки над землею; режим FLY TO - безпілотний літальний апарат летить до вибраної на карті точки зі стабільною висотою;

- безпілотний літальний апарат летить до вибраної на карті точки зі стабільною висотою; режим CRUISE - дрон настроюють на певне місце, програмується висота і напрям польоту. Операторське керування в цьому режимі є напівручним, підтримується автопілотом на прямій лінії в напрямку камери;

- дрон настроюють на певне місце, програмується висота і напрям польоту. Операторське керування в цьому режимі є напівручним, підтримується автопілотом на прямій лінії в напрямку камери; режим ATTACK - ініціює удар, автоматизований відеотрекер дозволяє точно вражати ціль без контролю оператора навіть після втрати зв'язку.

Наземна станція управління Warmate легка, транспортується в одному рюкзаку та використовує захищений тактичний комп'ютер із сенсорним екраном. Дальність зв'язку становить 30 км. Оператор може переглядати дані в реальному часі та самостійно змінювати їх на екрані (карта з детальним описом розташування).

Основні технічні характеристики

робочий діапазон наземної станції - 30 км;

оперативна швидкість - 80 км/год;

привід - електричний двигун;

розмах крил - 1,6 м;

довжина фюзеляжу - 1,1 м;

максимальна злітна маса - 5,7 кг;

максимальна висота (стеля) - 150-300 м над рівнем моря;

типи бойових частин - вибухонебезпечний / термобаричний;

максимальна швидкість під час атаки - 150 км/год.

Під час атаки БПЛА заходить на ціль у піке і досягає водночас своєї максимальної швидкості (150 км/год). Оператор може контролювати атаку за допомогою відповідної оптики, тому може скасувати місію вже під час ударного маневру, наказавши Warmate повертатися на базу.

Ціна одного БПЛА Warmate з боєголовкою – $12 000.

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