В России хотят принудительно мобилизовать студентов

Студентов будут направлять на работу вместо мобилизованных работников

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщает, что на территории страны-агрессора стали рассматривать возможность принудительной "трудовой мобилизации" студентов.

Об этом Стратком сообщил на странице в Telegram.

Если такое решение будет принято, студентов профтехучилищ будут направлять на работу вместо мобилизованных работников предприятий.

"В администрациях Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа рассматривают возможность привлечения студентов профессиональных техучилищ на места сотрудников предприятий, которые были призваны в рамках частичной мобилизации", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что В РФ разрешили призывать на войну осужденных за тяжкие преступления.

Кроме того, мы ранее информировали, что, несмотря на объявленную мобилизацию, путинский режим до сих пор вербует на войну заключенных в российских колониях.

Мобилизация коснулась уже и москвичей

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