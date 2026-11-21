Археолог на раскопках / © facebook.com/oleg.apostolov

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Студентки первого курса Ньюкаслского университета в Великобритании в ходе своих первых археологических раскопок обнаружили коллекцию ценных артефактов времен Римской империи. Среди самых выдающихся находок — почти идеально сохранившийся фрагмент золотой цепочки, которую даже спустя почти две тысячи лет можно было бы носить в качестве украшения.

Об этом пишет издание PEOPLE.

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Археологические раскопки проводились в долине Редесдейл на севере Англии, недалеко от знаменитого вала Адриана, который во времена Римской империи являлся частью оборонительной линии Римской Британии.

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Две группы первокурсников Ньюкаслского университета работали на месте раскопок по две недели. Уже в первый день студентка Элиза Заллу наткнулась на фрагмент золотой цепочки длиной около 7 сантиметров.

По словам девушки, она даже не надеялась найти столь ценный артефакт в начале своей археологической карьеры.

«Найти золотую цепочку было чем-то нереальным, особенно учитывая, что это был первый день моих первых раскопок», — рассказала Заллу.

Украшение оказалось чрезвычайно хорошо сохранившимся. Оно было изготовлено в технике «петля в петлю», характерной для высококачественного римского ювелирного искусства. Подобные цепочки обычно изготавливали из чистого золота, а носили их преимущественно высокопоставленные военные и члены их семей.

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Доктор Эрик Туриньи из университетской Школы истории, классической филологии и археологии назвал находку выдающейся, особенно с учетом того, что её сделала первокурсница в первый день работы.

Пластина с латинской надписью и изображением Юпитера

Золотая цепочка была не единственной ценной находкой студентов. Еще одна первокурсница, Шеннон Вуд, также в первый день раскопок обнаружила скомканный кусок свинца со следами латинской надписи.

Археологи предполагают, что это могло быть торговое или личное сообщение. Содержание надписи ещё предстоит изучить.

На следующий день Меган Поттер обнаружила римскую военную накладку со следами позолоты. Вероятно, этот декоративный элемент использовался в качестве части пояса, конской упряжи или ножен меча.

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Еще одно интересное открытие сделали Мейзи Вотмоу и Зои Юилл в течение последней недели раскопок. Они нашли сердолик с инталией — драгоценный камень с углублённой резьбой, на котором изображён Юпитер, верховный бог римского пантеона.

По словам Вотмоу, эта находка вызвала у участниц раскопок невероятный восторг.

Находки рассказали о жизни на границе Римской империи

Ньюкаслский университет изучает археологический памятник в Редесдейле уже более 30 лет. Нынешний проект стартовал в 2021 году и посвящён изучению остатков двух крупных участков древнего поселения.

Помимо ювелирных украшений и военных предметов, в ходе последних раскопок археологи обнаружили монеты, наконечники копий, элементы одежды и образцы граффити, выцарапанные на римской керамике.

Руководитель раскопок и приглашенный научный сотрудник университета Ричард Карлтон отметил, что ценность этих артефактов заключается не только в их возрасте и сохранности, но и в возможности узнать больше о людях, которые ими пользовались.

В частности, находки, наряду с остатками зданий и производственных объектов, помогают исследователям понять, как функционировал римский приграничный регион и как взаимодействовали между собой римская и местная общины.

Напомним, археологи в Румынии открыли древнеримский саркофаг и обнаружили внутри деревянный гроб с необычными погребальными предметами. Среди находок — глиняные игрушки, погремушка в форме петуха, цветочные гирлянды и два амулета, которые в Древнем Риме давали мальчикам для защиты и удачи.

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