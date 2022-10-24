Таропрогноз на 24-30 октября 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют постичь человеческую жизнь на несколько шагов вперед. Это отличный способ понять куда двигаться дальше, а чего лучше не избегать. Благодаря гаданиям на картах Таро можно узнать и прошлое, чтобы понять, какие поступки не стоило совершать и к чему они привели.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Королева мечей"

Эта карта свидетельствует о серьезности, скромности, прямоте, объективности и целеустремленности, достижении цели, искренности и открытости, честности и умении угадывать события вперед, живой ум, сильный характер, однако одновременно — подавления эмоций и здравомыслящего человека.

Речь идет о скорости мысли и умении понимать, что в ваших силах, а от чего следует отказаться. Ваши знания помогут вам добиться результата.

Правда, с острым умом и самостоятельностью речь идет о скрытых эмоциях, которые человек не хочет выносить в общем. Возможно и разочарование в близких людях, если они не отвечают вашим завышенным требованиям. Спросите себя, объективно ли вы оцениваете ситуации, людей и события.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Мир"

Эта карта сообщает о завершенности, удовлетворении, свободе, освобождении от страхов. Она свидетельствует о награде за тяжелый труд, счастливое завершение хода событий, внутреннее спокойствие, которое будет защитой от жизненных вызовов, начало нового дела, которое принесет плоды в будущем.

Эта карта – очень положительная. Она говорит, что пора осознавать себя, свои возможности и полностью брать ответственность за свою жизнь. Сейчас вы пришли к согласию с собой и окружением и получили представление о своих внутренних ценностях. Сейчас у вас есть шанс получить хорошую работу. Какую бы цену ни пришлось заплатить, вы знаете, что следует двигаться к своей цели, не оглядываясь на другие возможности.

Вы должны задать себе следующие вопросы: "На что вы действительно способны?", "Кто вы есть?", "Что нужно сделать, чтобы пробудить свой потенциал?" и двигаться дальше.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклов"

Эта карта указывает на достижения, очищение, независимость, самоуверенность. Она свидетельствует о большом жизненном выигрыше, финансовой или материальной безопасности, наслаждении всеми благами жизни, изменениях к лучшему, счастье, умении получать доходы.

Сейчас речь идет о том, что вы добились немало в работе, вы научились контролировать свои страхи и сомнения. Вы свободны в своем выборе делать что угодно, пока отвечаете за свои действия.

Пора задуматься о себе. Задумайтесь о том, насколько вы свободны, нравится ли вам независимость или не боитесь ли вы стать уверенным в себе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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