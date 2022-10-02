Таропрогноз на октябрь 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро появились в Средневековой Европе, а в качестве средства для гадания их стали использовать с конца XVIII века. Оккультисты называли их ключом к ответам на все вопросы. Часто это правда, ведь даже психологи сейчас используют их в своей работе, особенно для работы с подсознательным.

Узнайте, что ожидает вас в октябре 2022 с помощью тарологического прогноза на последний месяц осени от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Иерофант"

Эта карта свидетельствует о сотрудничестве, уважении, традициях и определенных церемониях. Иногда эту карту Таро трактуют как символ брака или заключения договоров. Что бы то ни было, ваши отношения точно перейдут на новый уровень.

" Иерофант " свидетельствует о том, что следует лучше узнать своего партнера, завоевавшего ваше сердце. Планы со второй половинкой следует начать воплощать в жизнь. Но для этого нужны изменения, не стоит вязнуть в рутине. Для нового – не цепляйтесь за старое. А кроме ваших принципов, есть еще и мнение других людей.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Семерка кубков"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, рассказывает о мечтании, которая может вредить вашей работе. Также вы заботитесь о своих слабостях, а не думаете о новых вершинах, которые стоит покорить. В течение этой недели именно это будет мешать. Не стоит упустить возможности, которые дарит вам жизнь.

Отсутствие организованности, строительство "воздушных замков" и повышенные ожидания не помогут вам в карьере. Прекращайте лениться, проявляйте инициативность и приступайте к работе, а не к сладким мечтам.

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Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Справедливость"

Эта карта свидетельствует о гармонии, об уроках судьбы и причинах и последствиях. Сейчас пора применить ваше объективное мышление. Вы должны стать соответствующими за свой выбор. Эта карта Таро призывает вам делать выбор. Помните о рациональном подходе к делам. Не стоит заниматься пустым критиканством и чужими делами, сначала устройте свои.



Также вы можете получить по заслугам, в нынешней ситуации вы должны сами. Проверьте свой бизнес – договоры, выплату долгов и т.д.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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