Ретроградный Юпитер 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

28 июля 2022 года Юпитер стал ретроградным в астрологическом знаке Овна и продлится это до 28 октября этого года.

Сильнее ретроградный Юпитер действует на людей, серьезно вовлеченных в общественную, социальную и политическую жизнь. Большинство людей это могут быть периодом переосмысления жизненных ценностей, мировоззрения, смысла жизни.

Юпитер – это самая большая планета Солнечной системы. Эта планета была известна людям с глубокой древности, что нашло отражение в мифологии и религиозных верованиях разных культур: месопотамской, вавилонской, греческой и других. Современное название происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца Юпитера.

Ретроградный Юпитер: чего избегать

Поэтому есть вещи, от которых лучше воздержаться во время обратного движения Юпитера, который обычно длится около 4 месяцев ежегодно. Лучше не делать большие покупки или инвестиции. Понятно, что если вы не можете ждать четыре месяца, тщательно проверяем документы, под которыми ставим подпись. Следует осторожничать в преподавательской деятельности, юридических процессах, книгоиздательстве и путешествиях.

Ретроградный Юпитер: что следует сделать

Что же следует сделать во время этого периода. Прежде всего, не стоит торопиться, эта планета не любит спешки. Завершите те проекты, которые вы начали раньше. Юпитер, как и предыдущие ретроградные планеты в нашем списке, "спросит" вас, как строгий учитель, изучили ли вы предыдущие уроки. Поэтому посвятите этот период наведению порядка по финансовым делам, нерешенным вопросам, посещайте курсы, которые вы когда-то покинули. Ретроградный Юпитер – это хорошее время для того, чтобы пересмотреть свои ценности, позаботиться о духовном росте и ступить на путь своего призвания.

Также это хорошее время, чтобы научиться терпению, пора сразиться с собственной самоуверенностью. Жертвуйте на благотворительность и помогайте другим. "Выращивайте" в себе терпимость и сострадание, не критикуйте других, уважайте окружающих. Не стоит ссориться или конфликтовать. Во время ретроградного Юпитера можно восстановить давно потерянные дружеские связи.

Однако помните о том, что сложный период ретроградных планет следует использовать как "отмазку" для собственной безответственности, не перекладывайте на них собственные невзгоды. Какими бы ни были астрологические "расписания", именно вы, а не кто-то другой, ответственны за свою судьбу.

Юпитер: эзотерика

Во время ретроградного Юпитера вам будет казаться, что у вас есть немало знаний, но нет порядка, нет системы и структуры. Вы развиваетесь, однако из-за ретроградного движения планеты вам будет казаться, что развитие не является глобальным процессом, а немалым количеством локальных действий.

В это время лучше избежать манипулирования людьми, чтобы не попасть в ловушку собственных иллюзий. Следует продолжать учиться и пытаться разобраться в жизненной ситуации. В то же время, может появиться желание всех поучать, но не стоит поддаваться этому порыву.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период ретроградного Юпитера 2022 года.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Тишина внутри порождает краски и вкусы снаружи. А вот наоборот не получится.

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Для свободной молитвой становится вся его жизнь. Так и есть. истина.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Строя слишком высокие идеалы, можно впасть в пропасть между действительным и желанным. Будь естественным, а не идеальным.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Осознавая, что все меняется, станешь ли что-то удерживать? А если станешь, то что?

Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Проявляя свою природу – обретаешь свободу все же дойдя до вершины – иди дальше.

Фото: ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Когда все на своих местах, то все на своих местах. Главное – правильно определить место.

Фото: ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Лишние действия создают суету, чем больше ее, тем меньше существенного. А какие именно действия лишние, решать только тебе.

Фото: ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Понимание – это соблазн разума. Стремись к истине за его пределами. Дэн тебя направит.

Фото: ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Не наделяй важностью неважное. Но сначала умей отличить. Ибо это самое важное.

Фото: ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Нечего больше ждать. Просто живи. Уже можно. Вселенная плохой не посоветует.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Если действуешь внимательно, то все, что ты делаешь, становится творчеством. А если внимательно творишь – становится шедевром.

Фото: ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Только в покое ясно виден путь. Путь всегда здесь и сейчас.

Жизнь нуждается в движении. Выбирай направление.

В следующий раз Юпитер будет ретрограден с 29 октября – 23 ноября в знаке Рыб.

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