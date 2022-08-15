Ретроградний Юпітер 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

28 липня 2022 року Юпітер став ретроградним в астрологічному знаку Овна і це триватиме до 28 жовтня цього року.

Сильніше ретроградний Юпітер діє на людей, які серйозно залучені до суспільного, соціального та політичного життя. Більшість людей це може бути періодом переосмислення життєвих цінностей, світогляду, сенсу життя.

Юпітер - це найбільша планета Сонячної системи. Ця планета була відома людям з глибокої давнини, що знайшло свій відбиток в міфології та релігійних віруваннях різних культур: месопотамської, вавилонської, грецької та інших. Сучасна назва походить від імені давньоримського верховного бога-громовержця Юпітера.

Ретроградний Юпітер: чого уникати

Тому є речі, від яких краще утриматися під час періоду зворотного руху Юпітера, який зазвичай триває близько 4 місяців щороку. Краще не робити великі покупки чи інвестиції. Зрозуміло, що якщо ви не можете чекати аж чотири місяці, ретельного перевіряємо документи, під якими ставимо підпис. Слід бути обережними у викладацькій діяльності, юридичних процесах, книговидавництві та подорожах.

Ретроградний Юпітер: що варто зробити

Що ж варто зробити під час цього періоду. Передусім, не варто поспішати, ця планета не любить поспіху. Завершіть ті проєкти, які ви розпочали раніше. Юпітер, як і попередні ретроградні планети у нашому списку, "спитає" з вас, як суворий вчитель, чи вивчили ви попередні уроки. Тому присвятіть цей період наведенню порядку у фінансових справах, невирішені питання, відвідуйте курси, які ви колись покинули. Ретроградний Юпітер - це хороший час для того, щоб переглянути свої цінності, потурбуватися про духовне зростання і ступити на шлях свого покликання.

Також це добрий час, щоб навчитися терпіння, настав час поборотися з власною самовпевненістю. Жертвуйте на благодійність і допомагайте іншим. "Вирощуйте" в собі терпимість і співчуття, не критикуйте інших, поважайте оточення. Не варто сваритися чи конфліктувати. Під час ретроградного Юпітера можна відновити давним-давно втрачені дружні зв’язки.

Проте, пам’ятайте про те, що складний період ретроградних планет слід використовувати як "відмазку" для власної безвідповідальності, не перекладайте на них власні негаразди. Якими б не були астрологічні "розклади", саме ви, а не хтось інший, відповідальні за власну долю.

Юпітер: езотерика

Під час ретроградного Юпітера вам буде здаватися, що у вас є чимало знань, але бракує порядку, немає системи та структури. Ви розвиваєтеся, проте через ретроградний рух планети вам буде здаватися, що розвиток не є глобальним процесом, а лише чималою кількістю локальних дій.

У цей час краще уникнути маніпулювання людьми, аби не потрапити у пастку власних ілюзій. Слід продовжувати вчитися і намагатися розібратися у життєвій ситуації. Водночас може з'явитися бажання всіх повчати, але не варто піддаватися цьому пориву.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період ретроградного Юпітера 2022 року.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Тиша всередині породжує барви та смаки зовні. А от навпаки не вийде.

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Для вільного молитвою стає все його життя. Так воно і є. істина.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Будуючи надто високі ідеали, можна впасти у прірву між дійсним і бажаним. Будь природнім, а не ідеальним.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Усвідомлюючи, що все змінюється, чи станеш щось утримувати? А якщо станеш, то що?

Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Проявляючи свою природу - здобуваєш свободу все ж дійшовши до вершини - йди далі.

Фото: ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Коли усе на своїх місцях, тоді усе на своїх місцях. Головне - правильно визначити місце.

Фото: ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Зайві дії створюють метушню, чим більше її, тим менше суттєвого. А які саме дії є зайвими, вирішувати тільки тобі.

Фото: ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Розуміння - це спокуса розуму. Прагни до істини за його межами. Дзен тебе направить.

Фото: ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Не наділяй важливістю неважливе. Але спочатку вмій відрізнити. Бо це є найважливіше.

Фото: ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Немає чого більше чекати. Просто живи. Вже можна. Всесвіт поганого не порадить.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Якщо дієш уважно, усе, що ти робиш, стає творчістю. А якщо уважно твориш - стає шедевром.

Фото: ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Тільки у спокої ясно видно шлях. Шлях є завжди тут і зараз.

Життя потребує руху. Обирай напрям.

Наступного разу Юпітер буде ретроградний з 29 жовтня – 23 листопада в знаку Риб.

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