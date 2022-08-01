Таропрогноз на серпень 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро тривалий час є вірними помічниками людей у пошуках істини та ймовірного майбутнього. Також вони дозволяють зазирнути у недалеке минуле та зрозуміти, чому ми вчинили так, а не інакше. Завдяки цьому інструменту для ворожіння ви можете дізнатися більше про свою душу та запланувати свій подальший розвиток.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця на серпень 2022 року - "Маг"

Ця карта розповідає про ініціативу, мотивацію, повне усвідомлення та дій. Вона повідомляє про активну життєву позицію, самореалізацію, знання, яке є ключем до успіху, цілеспрямованість. Проте водночас не слід думати про те, що ви знаєте все на світі. Ця карта символізує і зв'язок поміж внутрішнім та зовнішнім світом й нагадує про те, що підсвідомі бажання можуть змінити хід подій.

Зараз потрібно стати гнучким та прислухатися до внутрішнього голосу. Ви також можете стати керівником для друга або партнера, щоб допомогти їм зробити правильний вибір. Вашим головним союзником має стати сильна самомотивація, яка допоможе надихати інших своїми ідеями.

Також ця карта свідчить про сильну чоловічу сексуальну енергію.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця на серпень 2022 року - "Трійка кубків"

Ця карта свідчить про дружбу, свято, командний дух та родючість. Вона повідомляє про достаток та зцілення, приємне оточення, нових друзів, команду однодумців, подарунки від людей або долі, вдале завершення важкої справи.

Зараз вам треба поділяти свої почуття не з однією людиною, а з невеликим колективом. Нині потрібно ділитися радістю та оптимізмом з іншими, розпочати взаємодію з якоюсь групою людей, які розділяють ваші погляди та ідеї.

Немає значення, заведете ви собі нових друзів чи станете повноцінним членом команди - ця карта свідчить про спільне проживання таких людських почуттів, як співчуття та симпатія. Вона розповідає і про всі форми підтримки колективу та інших людей.

Ця карта розповідає про натхнення, ідеальні перспективи, розкриття певних істин. Вона натякає на здійснення мрій, міцні переконання, світло в кінці тунелю, успіх, ідеалізацію мети, підвищення проникливості, новий рівень довіри у стосунках тощо.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця на серпень 2022 року - "Зірка"

"Зірка" - це провідна зірка, яка водила давніх людей через моря і землі. Архетип зірки дає вам власний дороговказ, який і приведе вас до успіху. Ваше самовираження досягне найвищої точки та ви зможете сподіватися на покращення життя. Ситуація досить оптимістична: якщо ви вірите в себе, то можете створювати нові можливості. Ви відновите мир в душі та будете задоволені собою і своїм шляхом у житті.

Це карта натхнення. Проте вона не здатна дати вам практичне розв'язання проблем, це ви маєте зрозуміти самі.

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