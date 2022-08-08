Таропрогноз на август 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро долго были верны помощникам людей в поисках истины и вероятного будущего. Также они позволяют заглянуть в недалекое прошлое и понять, почему мы поступили так, а не иначе. Благодаря этому инструменту для гадания вы можете узнать больше о своей душе и запланировать дальнейшее развитие.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца на август 2022 года – "Маг"

Эта карта рассказывает об инициативе, мотивации, полном осознании и действиях. Она сообщает об активной жизненной позиции, самореализации, знании, которое является ключом к успеху, целеустремленности. Однако не следует думать о том, что вы знаете все на свете. Эта карта символизирует связь между внутренним и внешним миром и напоминает о том, что подсознательные желания могут изменить ход событий.

Сейчас нужно стать гибким и прислушиваться к внутреннему голосу. Вы также можете стать руководителем для друга или партнера, чтобы помочь им сделать правильный выбор. Вашим главным союзником должна стать сильная самомотивация, которая поможет вдохновлять других своими идеями.

Также эта карта свидетельствует о сильной мужской сексуальной энергии.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца на август 2022 года — "Тройка кубков"

Эта карта свидетельствует о дружбе, празднике, командном духе и плодородии. Она сообщает о достатке и исцелении, приятном окружении, новых друзьях, команде единомышленников, подарках от людей или судьбе, удачном завершении трудного дела.

Сейчас вам нужно делить свои чувства не с одним человеком, а с небольшим коллективом. Теперь нужно делиться радостью и оптимизмом с другими, начать взаимодействие с какой-то группой людей, разделяющих ваши взгляды и идеи.

Неважно, заведете ли вы себе новых друзей или станете полноценным членом команды — эта карта свидетельствует о совместном проживании таких человеческих чувств, как сочувствие и симпатия. Она рассказывает и обо всех формах поддержки коллектива и других людей.

Эта карта рассказывает о вдохновении, идеальных перспективах, раскрытии определенных истин. Она намекает на осуществление мечтаний, крепкие убеждения, свет в конце тоннеля, успех, идеализацию цели, повышение проницательности, новый уровень доверия в отношениях и т.д.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца на август 2022 года — "Звезда"

"Звезда" — это ведущая звезда, водившая древних людей через моря и земли. Архетип звезды дает вам свой указатель, который и приведет вас к успеху. Ваше самовыражение достигнет самой высокой точки, и вы сможете надеяться на улучшение жизни. Ситуация достаточно оптимистичная: если вы верите в себя, можете создавать новые возможности. Вы обновите мир в душе и будете довольны собой и своим путем в жизни.

Это карта вдохновения. Однако она не способна дать вам практическое решение проблем, это вы должны понять сами.

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