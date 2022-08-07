Церковный календарь на 8 августа — кому молятся верующие

Какой праздник 8 августа в церковном календаре

8 августа чтят память мученика Ермолая и других. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 8 августа – день памяти мученика Ермолая и других

В понедельник, 8 августа 2022 года, церковь чтит память мученика Ермолая и других.

Священномученики Ермолай, Ермократ и Ермип были иереями Никодимскими. Во время правления императора Максимилиана остались в живых среди немногих других. Тогда в церкви было сожжено около 20 тысяч христиан.

Сначала священники прятались в отдаленных местах, но повсюду, где бы они ни находились, старались учить народ христианской вере. У дома, где скрывался Ермолай, часто проходил язычник Пантолеон. Однажды священник вышел к нему и пригласил в дом. В беседе Ермолай рассказал юноше о неправдивости идолов и божков.

С этого дня Пантеон стал чаще заходить в Ермолай. Впоследствии принял от него святое крещение и новое имя Пантелеймон. Однажды Ермолай, Ермип и Ермократ были схвачены. Накануне Ермолаю приснился Иисус Христос, сообщивший, что скоро священник пострадает за него и примет мученический венец.

Сначала им предложили отречься от христианской веры и перейти в язычество. Однако они отказались. Язычники начали угрожать священникам страшными муками и смертью. Однако и это не поколебало их веру. Они были обезглавлены около 305 года.

Церковный календарь на 8 августа: видео

Народные приметы

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Мухи сидят вяло на стенах – приближается ненастье.

Дикие гуси все не спешат лететь в теплые края – осень долго будет теплой.

Что нельзя делать 8 августа