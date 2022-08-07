Церковний календар на 8 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 8 серпня в церковному календарі

8 серпня вшановують пам’ять мученика Єрмолая та інших. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 8 серпня — день пам’яті мученика Єрмолая та інших

У понеділок, 8 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять мученика Єрмолая та інших.

Священномученник Єрмолай, Єрмократ та Єрмип були ієреями Нікодимськими. Під час правління імператора Максиміліана залишилися в живих серед небагатьох інших. Тоді в церкві було спалено близько 20 тисяч християн.

Спочатку священники ховалися у віддалених місцях, але всюди, де б вони не перебували, намагалися вчити народ християнській вірі. Біля будинку, де переховувався Єрмолай, часто проходив язичник Пантолеон. Одного разу священник вийшов до нього та запросив до будинку. В бесіді Єрмолай розповів юнакові про неправдивість ідолів та божків.

Від цього дня Пантеон став частіше заходити до Єрмолая. А згодом прийняв від нього святе хрещення та нове ім'я Пантелеймон. Якось Єрмолай, Єрмип та Єрмократ були схоплені. Напередодні Єрмолаю приснився Ісус Христос, який повідомив, що скоро священник постраждає за нього та прийме мученицький вінець.

Спочатку їм запропонували відректися від християнської віри та перейти в язичництво. Однак вони відмовилися. Язичники почали погрожувати священникам страшними муками та смертю. Однак і це не похитнуло їхньої віри. Вони були обезглавлені близько 305 року.

Церковний календар на 8 серпня: відео

Народні прикмети

Багато павутиння - осінь буде погожою та довготривалою.

Мухи сидять мляво на стінах - наближається негода.

Дикі гуси все не поспішають летіти у вирій - осінь довго буде теплою.

Що не можна робити 8 серпня