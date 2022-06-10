Вчені розкрили секрет Юпітера

Вчені з Нідерландів з'ясували, що газова оболонка Юпітера має неоднорідний склад, а її металевість дає ключ до розгадки таємниці походження газового гіганта.

Юпітер наразі перебуває під пильною увагою вчених, враховуючи те, що космічний апарат "Юнона", який займається вивченням газового гіганта, постійно надсилає на Землю нові й нові дані, які допомагають астрономам робити свої відкриття.

Про це повідомляє SciTechDaily.

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Вчені вважають, використовуючи дані, отримані в результаті моделювання, що ближче до центру планети в оболонці Юпітера міститься більше металів, ніж в її зовнішній частині. За словами Мігель, тут міститься концентрація металів, яка за масою становить від 11 до 30 мас Землі, що зі свого боку становить 3-9% від загальної маси Юпітера.

Така висока металічність може свідчити про те, що свою роль у формуванні Юпітера зіграли планетезималі — космічні об'єкти, які вважають попередниками протопланет.

"У такого газового гіганта як Юпітер метали можуть з'явитися під час його формування тільки завдяки притяганню або маленьких каменів, або великих планетезималей. Але коли планета стає такою великою, то каміння відлітає, а значить високу концентрацію металів можна пояснити тим, що свою роль у формуванні газового гіганта зіграли планетезималі", — сказав дослідник Мігель.

Нове дослідження показує, що на Юпітері не відбувається повне змішування елементів у різних частинах його оболонки.

Раніше повідомлялося, що астрономи назвали найхолодніше місце у Сонячній системі.

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